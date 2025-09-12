Acosol rehabilita la red de saneamiento de la zona de Marbesa

La empresa pública de aguas de la Costa del Sol, Acosol, que depende de la Mancomunidad de Municipios ha iniciado las obras para rehabilitar la manga del colector principal de saneamiento integral en la playa de Las Cañas, ubicada en la zona de Marbesa, en el distrito de Las Chapas.

Acosol busca con esta actuación garantizar la seguridad estructural del colector general de saneamiento integral en los tramos más afectados por la corrosión producida por el salitre del agua del mar.

También pretende facilitar la estanqueidad de la tubería con la instalación de una manga y evitar las filtraciones de agua de mar que elevan la conductividad en el agua de entrada a las plantas depuradoras La Víbora.

La empresa pública de aguas de la Costa del Sol, que ha iniciado las actuaciones en los primeros días de septiembre con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, realizará una reparación de 500 metros de longitud, segmentados en ocho tramos, en la red de saneamiento, cuyo coste ronda el millón de euros.

Por otra parte, Acosol ha contratado las obras para instalar de una manga en la red de saneamiento en la zona de Pinomar, también en el distrito marbellí de Las Chapas. Durante el verano, Acosol ha realizado actuaciones de limpieza de emergencia para evitar incidencias y lograr la mejor canalización del agua.

La zona de playa que estará afectada por las actuaciones quedará restringida durante el plazo de ejecución de las obras, que Acosol calcula en unos tres meses.

