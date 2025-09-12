Las deficiencias en los colegios marcan el inicio del curso escolar en Marbella

Sanitarios obturados, gimnasios con goteras, sistemas eléctricos obsoletos o patios sin zonas de sombra.

Los colegios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara suspenden en el inicio del curso escolar. Diferentes centros educativos presentan deficiencias en su mantenimiento o siguen esperando actuaciones de mejora largamente esperadas.

Uno de los colegios públicos más afectados es el CEIP Fuente Nueva, en San Pedro Alcántara, en el que los baños de los alumnos de infantil se encuentran atorados, el gimnasio sufre filtraciones y las zonas ajardinadas presentan deficiencias.

«Llevamos varios años esperando que arreglen, principalmente, los sanitarios de los pequeños. De vez en cuando, el colegio tiene que llamar a los desatascadores», señala el padre de una alumna de quinto curso del centro educativo que prefiere mantener su identidad en el anonimato.

«El colegio no tiene jardinero. Antiguamente, había una persona que se dedicaba a cuidar las zonas ajardinadas y ahora no», agrega el padre de la estudiante, que señala que el gimnasio del colegio sufre filtraciones de agua, lo que dificulta que los alumnos puedan utilizarlo en invierno, cuando las lluvias anegan el patio. «El colegio está ‘abandonadillo’», resume.

El Ayuntamiento asegura que los baños de infantil sufren problemas de saneamiento debido a la antigüedad de las instalaciones y su mejora se ejecutará cuando la obra esté «presupuestada y redactada» y fuera del periodo lectivo para no alterar el desarrollo de las clases.

El colegio Teresa de León cuenta con un sistema eléctrico obsoleto; el colegio José Banús carece de gimnasio; en el colegio Xarblanca, unas pinturas de colores disimulan unas grietas del patio; el colegio Santa Teresa ha iniciado el curso escolar en vilo ante el impacto que puedan tener las obras de demolición del cercano Estadio Lorenzo Cuevas, que se prolongarán, al menos, hasta final de año; y muchos patios carecen de zonas de sombra .

‘Migajas’ de inversión

El Ayuntamiento asegura que invertirá 1,3 millones de euros hasta final de año en actuaciones de mejora en los centros educativos.

«El plan de mantenimiento se ejecuta de manera continuada a lo largo del año para garantizar que todos los colegios públicos tengan instalaciones renovadas durante el curso escolar», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Opción Sampedreña asegura que la inversión en mejoras prevista por el Ayuntamiento se convierte en «migajas» cuando se distribuye entre los colegios.

«La inversión, en la práctica, se traduce en cantidades ridículas para cada centro y en un maquillaje para las verdaderas necesidades educativas. Para cada colegio apenas habría, de media, 41.000 euros, una cifra que no permite ni pintar un centro entero, mucho menos sustituir ventanas o acometer obras urgentes», apunta.

