La Mancomunidad de la Costa del Sol otorga siete millones de euros a los municipios

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol destinará más de siete millones de euros a impulsar inversiones en las localidades de la comarca.

El importe, que procede del remanente de Tesorería de la institución mancomunada, servirá para ejecutar diferentes infraestructuras a través de los Planes de Inversiones de la Mancomunidad de Municipios.

Benahavís recibirá 281.300 euros; Benalmádena, 872.200; Casares, 247.600; Estepona, 769.400; Fuengirola, 773.200; Istán, 164.200; Manilva, 295.000 euros; Marbella, 1,8 millones de euros; Mijas, 883.000; Ojén, 182.000 euros; y Torremolinos, 753.000 euros.

La Mancomunidad utilizará un doble sistema de distribución de los fondos. Por una parte, el ente supramunicipal transferirá a los municipios una suma fija que evite que las localidades de menos población reciban asignaciones pequeñas; y también aplicará la fórmula que recoge los estatutos de la administración comarcal.

«La inversión permitirá movilizar recursos hacia la economía productiva en ámbitos tan relevantes como el ciclo integral del agua de uso urbano, la gestión de residuos sólidos urbanos, las playas, el medio ambiente urbano, el turismo o la eficiencia energética de los vehículos o la maquinaria destinada a la ejecución de las competencias municipales», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña, que ha mantenido una reunión con los alcaldes de las localidades de la comarca para abordar las posibles inversiones.

Suscríbete para seguir leyendo