Marbella pide al Gobierno 17 millones de euros para pagar fallos judiciales

La Corporación municipal de Marbella aprobó ayer, en un pleno extraordinario, habilitar al Ejecutivo local a que pida al Gobierno central un crédito de casi 17 millones de euros para pagar sentencias judiciales que el Consistorio no podría abonar con recursos propios sin comprometer la viabilidad de las arcas municipales o los servicios públicos.

La ayuda del Gobierno central, que se materializará a través de créditos ICO, servirá para abonar cuatro sentencias judiciales ya firmes o que lo serán en un breve espacio de tiempo falladas por juzgados de lo contencioso administrativo sobre otros tantos convenios urbanísticos suscritos por el GIL.

La adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación de las Entidades Locales, una medida que salió adelante con el voto favorable del PP y el rechazo del PSOE, OSP y Vox, conllevará que el Consistorio se someta a planes de ajuste que estarán en vigor hasta 2041 y con los que el Gobierno central se garantiza la devolución de la ayuda; más subidas de impuestos, en este caso, la tasa de basuras a partir del próximo año y del impuesto del ICO para recaudar unos diez millones de euros extra; y añadir más presión sobre unas arcas municipales laceradas por las deudas.

Con la petición del crédito de 17 millones de euros que tendrá que hacer antes del viernes, el Ejecutivo municipal habrá pedido al Gobierno central ayudas por importe de 102,5 millones de euros en apenas cinco años para abonar sentencias judiciales que proceden de los años de Gobierno del GIL y de ejercicios posteriores.

El Ayuntamiento cuenta en sus presupuestos con fondos de contingencia con los que hacer frente a previsiones de sentencias judiciales. Sin embargo, mientras eran fallos recurribles, el Gobierno local destinaba el dinero a otros gastos. Al convertirse en firmes, las indemnizaciones de las sentencias han pasado a ser importes inasumibles para las arcas municipales.

«Apostamos por la opción más eficiente para el abono de estas cantidades (de las sentencias judiciales), recurriendo al Fondo de Ordenación como la forma más eficiente y menos gravosa de afrontar las deudas históricas del municipio sin que afecten a los servicios públicos. La obligatoriedad del plan (de ajuste) es bastante relativa, sin obligaciones más allá de las que ya tenemos», señaló el delegado de Hacienda, Félix Romero.

Una deuda insostenible

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, señaló que el Gobierno local está endeudando el Ayuntamiento en «cifras insostenibles». «El PP trabaja con la improvisación. Con una buena previsión, las sentencias judiciales se pagarían con los fondos de contingencia. Pero es más fácil no hacer nada y pedir el dinero al Gobierno», agregó.

El edil de Opción Sampedreña (OSP) Daniel Mahiquez acusó al Gobierno local de no prever las sentencias judiciales que tiene que pagar el Ayuntamiento.

«Por supuesto que se pueden prever las sentencias judiciales. Lo hizo OSP gestionando el Ayuntamiento con el PP», señaló.

