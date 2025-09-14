El sudoku de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella

Las arcas del Ayuntamiento de Marbella viven desde hace cinco años en un complejo contorsionismo financiero.

Como el funambulista que se desplaza por el alambre, las cuentas municipales deambulan en el frágil equilibrio que oscila entre solicitar millonarios créditos al Gobierno central para pagar sentencias judiciales firmes, al mismo tiempo que asume con fondos propios inversiones que son competencia de la Junta de Andalucía.

A ello se suman los agujeros económicos que dejó el GIL tras años de depravación urbanística y financiera y que, 20 años después, el Consistorio aún no ha logrado tapar.

El equipo de gobierno pedirá antes del viernes 17 millones de euros al Ejecutivo central para pagar cuatro sentencias judiciales que ya son firmes o lo serán en poco tiempo sobre otros tantos convenios urbanísticos auspiciados por el GIL. Si el Ayuntamiento tuviera que pagar el importe, el futuro de los servicios municipales estaría en el alambre.

Cuando se consuma la solicitud, que se materializará en créditos ICO, el Ayuntamiento de Marbella habrá solicitado al Ministerio de Hacienda, a través del Fondo de Ordenación de las Entidades Locales, más de 102 millones de euros desde 2021 para hacer frente a sentencias judiciales firmes gestadas durante los gobiernos del GIL y del PP.

La ayuda obligará al Ayuntamiento a ampliar hasta 2041 los planes de ajuste a los que el Gobierno central somete al Consistorio para garantizarse la devolución de los créditos; y subir más impuestos, en este caso el ICIO y la tasa de basura a partir de 2026 para tratar de obtener diez millones de euros extra.

«La obligatoriedad del plan de ajuste es bastante relativa, sin obligaciones más allá de las que ya tenemos», señala el delegado de Hacienda, Félix Romero, que sostiene que el recurso del Fondo de Ordenación del Gobierno central es la vía «más eficiente y menos gravosa» para que Marbella solvente las deudas judiciales.

Pagar inversiones de la Junta

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento pide fondos con la mano izquierda, paga con la derecha de su bolsillo obras que competen a la Junta.

Se da la circunstancia de que el Gobierno local aprobó solicitar los 17 millones de euros al Ministerio de Hacienda en el mismo pleno, celebrado el viernes, en el que dio luz verde a destinar 20 millones de euros en cuatro años a arreglar un tramo de la carretera autonómica entre Marbella y Ojén.

Además, el Ayuntamiento destinará 1,5 millones de euros propios a actuaciones en la carretera entre Marbella e Istán; y siete millones a construir centros de salud, actuaciones todas ella que corresponden a la Junta.

«El Ayuntamiento le regala 20 millones de euros a Juanma Moreno, mientras le pide 20 millones de euros a Pedro Sánchez. La improvisación, el gestionar a salto de mata, no puede ser la única respuesta a los problemas que tiene Marbella», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

A esta situación, se suman los cerca de 200 millones de euros que el Ayuntamiento adeuda a Hacienda y la Seguridad Social, por impagos de la época del GIL; y la Junta de Andalucía, que dio al Consistorio una ayuda de 100 millones de euros tras la disolución de la Corporación local, en 2006, tras los años de saqueo gilista.

El Ayuntamiento, además, solicitó unos 20 millones de euros a diversas entidades financieras en 2021 y 2022.

Suscríbete para seguir leyendo