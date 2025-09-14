Deportes
Marbella refuerza la seguridad en campos de fútbol municipales con la renovación de colchonetas de protección
Los trabajos ya se están acometiendo en los campos de fútbol 11 y 5 en el Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima
El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un plan integral de sustitución de las colchonetas de protección en las principales instalaciones deportivas municipales con el objetivo de mejorar la seguridad y modernizar los equipamientos.
Los trabajos ya se están acometiendo en los campos de fútbol 11 y 5 en el Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima, actuación que se suma a las recientes mejoras como la renovación del césped artificial, la instalación de un sistema de riego moderno, la actualización de redes y postes y la habilitación de un acceso independiente a los vestuarios para los equipos visitantes, informa en una nota de prensa el Consistorio.
El concejal de Obras de Marbella, Diego López, ha explicado que esta intervención, que supone la sustitución de 1.322 metros lineales de colchonetas de protección, "no solo mejora la seguridad de nuestros deportistas, sino que también modernizan los espacios para que los vecinos puedan disfrutar de instalaciones de primer nivel".
El edil ha detallado en el Serrano Lima se instalarán igualmente 125 metros cuadrados de protecciones en la medianera que separa el pabellón Rubén Guerrero del campo de fútbol 5 y se sustituirán 172 metros lineales de colchonetas en el de fútbol 7. "Queremos que nuestros atletas entren y jueguen con la tranquilidad de saber que se encuentran en un entorno seguro", ha valorado.
Por su parte, en Arroyo Primero, el campo de fútbol Luis Teruel recibirá 253 metros lineales de nuevas colchonetas, mientras que en el de fútbol 11 se renovarán 198 metros lineales. Asimismo, en el campo de fútbol 11 del Complejo Carlos Sánchez Navarro, en Vigil de Quiñones, se instalarán 312 metros lineales de estos elementos.
El concejal ha subrayado que "seguimos apostando por un mantenimiento que garantice la calidad y la funcionalidad de todos los complejos municipales", a lo que ha añadido que "estas actuaciones se enmarcan en la apuesta del equipo de Gobierno por ofrecer instalaciones modernas y seguras y se complementarán con otras mejoras previstas hasta finales de año".
