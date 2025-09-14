Obturan un lago de Marbella con restos de comida para patos

Restos de comida y materia orgánica con la que vecinos de Marbella alimentan a los ejemplares de patos y tortugas han obturado los conductos del lago del parque de La Represa, en pleno centro del municipio.

La acumulación de desechos orgánicos ha atorado los sistemas de filtrado y retorno del embalse, lo que genera malos olores y suciedad en una de las zonas de ocio de mayor extensión de Marbella y que colinda con la Biblioteca Central Fernando Alcalá, la de mayores dimensiones del municipio.

El Ayuntamiento recuerda que alimentar a la fauna del lago está prohibido por la normativa municipal y apela a la «responsabilidad ciudadana» para evitar arrojar alimentos. «Con este sencillo gesto se contribuye a la conservación de un espacio natural que forma parte del patrimonio urbano de Marbella», señala el Ayuntamiento, que ha iniciado las actuaciones para mejorar el sistema de filtrado del embalse, su depuración y aireación.

Un pez cocodrilo en el lago

Vecinos de Marbella avistaron un ejemplar de pez cocodrilo, de unos 90 centímetros de longitud, en el lago en 2017.

El Ayuntamiento habilitó un dispositivo para tratar de capturar al animal, en el que participaron la Cofradía de Pescadores y la Sociedad de Pesca Deportiva de Marbella, y tardó días en apresarlo.

En 2022, las conducciones del lago también quedaron obturadas por restos de comida que los vecinos habían lanzado a las aves y tortugas que habitan en la zona.

