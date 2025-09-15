Obligan a un local de ocio a reducir el ruido que causa a vecinos de Marbella

Un Juzgado de Primera Instancia de Marbella obliga a un establecimiento de ocio a eliminar la contaminación acústica que genera durante las horas de actividad para evitar las molestias que genera a los vecinos que residen en sus cercanías.

El juez condena al local Nao Pool Club, ubicado en el distrito de Nueva Andalucía, a cesar de forma inmediata las emisiones de ruido y perturbaciones que afectan a dos comunidades de residentes de uno de los núcleo de población más habitados del municipio; y a adoptar las medidas y obras de insonorización necesarias «hasta la desaparición de las molestias», según señala en sentencia, fechada el 8 de septiembre y a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

El magistrado obliga también a la sociedad que explota el establecimiento de ocio, que cuenta con una piscina, un restaurante y espacio para reproducir música, a abonar 15.000 euros a cada una de las dos comunidades de residentes.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.

«La sentencia es un fallo modélico en materia de contaminación acústica. Su fortaleza reside en la combinación de rigor técnico, fundamentación jurídica sólida y proporcionalidad en las medidas adoptadas», señala el representante de ambas comunidades de vecinos, Francisco Soler.

«El fallo enviará un mensaje disuasorio claro al sector del ocio nocturno, estableciendo que la rentabilidad económica no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de los vecinos», agrega Soler, que destaca la «alta probabilidad de éxito» que, en su opinión, tendrá la ejecución provisional de las obras de insonorización, ya que no causan un perjuicio irreparable a la empresa que explota el establecimiento, la salud de los vecinos es prioritaria y la medida es técnicamente viable.

Otras protestas

Vecinos de otras zonas residenciales de Marbella se han movilizado en contra de establecimientos de ocio al entender que su actividad altera su bienestar.

Vecinos próximos a la playa El Pinillo protestaron contra la contaminación acústica y lumínica que generaba el club de playa Opium.

La presión de los residentes llevó al Ayuntamiento a revocar la licencia de apertura del local.

Por otra parte, unos 2.000 vecinos de ocho urbanizaciones de la Milla de Oro de Marbella se movilizaron contra el proyecto del chef marbellí Dani García para abrir un restaurante con actuaciones musicales en el antiguo edificio Aresbank. El local entró en funcionamiento en verano.

Suscríbete para seguir leyendo