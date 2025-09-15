OSP critica la «mugre y el caos» de San Pedro Alcántara en verano

OSP ha criticado la «mugre, el caos y la desidia» que, en su opinión, ha sufrido San Pedro Alcántara durante la época estival debido, ha señalado, a la falta de gestión del equipo de Gobierno.

Vecinos de San Pedro Alcántara han tenido por su cuenta que cortar hierbas de zonas verdes públicas o limpiar aceras para limpiar la «mugre acumulada» en algunos espacios públicos de la localidad.

Otras vecinos, ha señalado la formación sampedreña, han sido testigos de reyertas en plazas de San Pedro o de jóvenes que causaban destrozos en el mobiliario urbano, lo que les ha generado falta de seguridad.

OSP ha lamentado también el «bochorno» que vivió San Pedro y el resto del municipio en las horas previas al concierto que ofreció en septiembre Manuel Carrasco, cuya mala organización, según la formación sampedreña, generó colas de tráfico kilométricas, lo que sumió a Marbella «en un caos».

Las playas, uno de los principales atractivos del municipio, «no han estado ni de lejos» al nivel que debería ofrecer un destino eminentemente turístico como San Pedro Alcántara, según OSP.