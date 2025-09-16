IU critica el "caos absoluto" de las cuentas del Ayuntamiento

IU criticó ayer el «caos económico absoluto» en el que, a su juicio, se encuentra el Ayuntamiento de Marbella, después de que el equipo de Gobierno aprobara el viernes en un pleno extraordinario solicitar al Gobierno central el cuarto crédito en cinco años para pagar sentencias judiciales que son firmes o lo serán en breve.

Desde 2021, el Gobierno local ha solicitado ayuda económica al Ministerio de Hacienda por importe de más de cien millones de euros, lo que conlleva un plan de ajuste para el Ayuntamiento hasta 2041 y la subida de tributos municipales.

«Llama la atención que sea el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, el que rescate al Ayuntamiento debido a la mala previsión y gestión financiera de Ángeles Muñoz (la alcaldesa), quien no para de criticar y atacar al Gobierno central», indicó el coordinador de la asamblea de IU en el municipio, Manuel Núñez.

El responsable político de la coalición de izquierdas señaló que la «nefasta gestión económica del Ayuntamiento también queda clara cuando, en el mismo pleno en el que se aprueba pedir al Gobierno central un crédito de 16,7 millones de euros, también se da luz verde a destinar 19,7 millones para hacer una obra que debería ejecutar la Junta de Andalucía».

La situación económica de las arcas municipales se suma a una ciudad que «está más sucia que nunca, en la que acceder a una vivienda es más difícil que nunca y en la que no para de subir la deuda municipal, lo que hipoteca el futuro de Marbella», señaló el coordinador de IU en la localidad.