OSP organiza una protesta contra el abandono de San Pedro

Opción Sampedreña (OSP) organizará el 3 de octubre, a las 19:00 horas en la plaza de La Iglesia, en San Pedro una concentración para denunciar el «abandono sistemático» en el que, según señaló ayer la formación sampedreña, se encuentra la localidad.

OSP hizo un llamamiento a los colectivos sociales, vecinales, asociativos y deportivos para que se adhieran a una movilización con la que protestar contra la «política parasitaria del Ayuntamiento, que consiste en tres años de inacción seguidos de maquillajes apresurados en año electoral».

Cartel de la concentración / L.O.

«Las calles, jardines, fuentes y mobiliario urbano presentan un deterioro sin precedentes; las instalaciones deportivas están abandonada; y la agenda cultura es paupérrima. El Ayuntamiento desembarcará en San Pedro dentro de poco pintando tres calles y lavando la suciedad para engañar a la gente», señaló el concejal Manuel Osorio.

«Marbella se ha endeudado en casi cien millones de euros en seis años. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento en San Pedro? ¿un teatro? ¿un estadio? ¿alguna infraestructura de futuro? Nada», agregó el edil.