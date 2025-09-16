Redactan el proyecto para rehabilitar el histórico pantano de Las Medranas

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer el inició de la tramitación para redactar el proyecto con el que garantizar la seguridad del pantano de Las Medranas, una de las presas más importantes del municipio y que se encuentra en una situación crítica tras años de abandono.

Una empresa especializada en infraestructuras hídricas redactará el proyecto, para lo cual dispondrá de medio año. Una vez aprobadas las obras, el Ayuntamiento tramitará su ejecución, que contarán con un presupuesto de unos tres millones de euros. Posteriormente, el Consistorio pondrá en funcionamiento la presa, ubicada en San Pedro Alcántara, y la integrará en la oferta de espacios naturales y de ocio del municipio.

Las actuaciones contemplan la eliminación de una tubería situada sobre la coronación de la presa y se ejecutarán diversas intervenciones en el cauce y su entorno.

«Es un espacio que demanda una atención continua y un mantenimiento riguroso, especialmente ante fenómenos meteorológicos extremos como los vividos en otras comunidades autónomas recientemente», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

La redacción del proyecto forma parte de la segunda fase de actuaciones para rehabilitar el pantano, construido a finales del siglo XIX para aumentar las reservas hídricas de la colonia agrícola de azúcar a partir de la cual se desarrollaría San Pedro Alcántara. La primera fase de las actuaciones conllevó desecar la presa, reformar el aliviadero y el dique del embalse y la instalación de un vallado perimetral.

También supuso trasladar a las especies de peces y tortugas hasta el lago de Las Tortugas, lo que generó polémica entre colectivos medioambientalistas y partidos políticos de la oposición municipal por el método que empleó el Ayuntamiento.

El desplazamiento de los animales se realizó en bidones de plástico de un metro cúbico de capacidad movidos por grúas. En la orilla del pantano, los operarios abrían los bidones para liberar a los animales, pero buena parte de ellos quedaban varados en los márgenes de la presa. Otros quedaron sepultados bajo el peso de los bidones.

Las actuaciones en la histórica presa -en 2019, la Corporación aprobó diferentes trabajos de mejora, pero el Ayuntamiento nunca los ejecutó- se producen para mejorar una infraestructura cuya compuerta de desagüe se encontraba obturada por el lodo acumulado durante 20 años y la falta de limpieza del agua provocaba la muerte de ranas, nutrias o tortugas.