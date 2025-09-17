Agilizan la obtención de licencias urbanísticas en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella pondrá en marcha una ordenanza con la que tratar de agilizar la obtención de licencias urbanísticas. La iniciativa permitirá a los vecinos o a los promotores urbanísticos dirigirse, además de al Ayuntamiento, al Colegio de Arquitectos o entidades certificadoras para tramitar declaraciones responsables y licencias de obra mayores y menores y de primera ocupación.

Quedan excluidas de la medida la emisión y tramitación de informes técnicos de cumplimiento urbanístico de los cascos antiguos de Marbella y San Pedro Alcántara; y los proyectos estratégicos, que requieren de un seguimiento municipal.

La ordenanza contempla la creación del certificado de verificación documental, que podrán otorgar el Colegio de Arquitectos y las empresas certificadoras; y del ITCU, que verifica que una actuación urbanística cumple con la normativa y tiene la misma validez que los informes emitidos por los servicios municipales.

"Vamos a seguir incorporando arquitectos a la Delegación de Urbanismo, a que hay un volumen importante de trabajo", señala el Ayuntamiento. El concejal del área, José Eduardo Díaz, ha destacado que "somos el primer municipio de más de 100.000 habitantes de toda Andalucía en aprobar de forma definitiva este documento, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) el 12 de septiembre y entrará en vigor el 7 de octubre, acogiéndonos a la ampliación de posibilidades de la actual normativa autonómica".