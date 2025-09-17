El Ayuntamiento de Marbella subirá un 3,5% el gasto en Personal en 2026

El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto aumentar en cerca de un 3,5 por ciento el gasto municipal en Personal en 2026.

El incremento de la partida, una de las que más fondos municipales absorbe presupuesto tras presupuesto desde hace décadas, será superior a la subida que, de media, tendrá el conjunto de las políticas públicas del Consistorio, del 2,5 por ciento; o el gasto total del Ayuntamiento, que hará lo propio en un 2,3 por ciento.

La subida en el Capítulo 1 de las cuentas locales servirá para contemplar posibles aumentos en las retribuciones de los trabajadores municipales, cubrir jubilaciones y también hacer frente a «aquellos servicios que, no teniendo jubilaciones, puedan tener necesidad de más trabajadores», indicó ayer el portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero.

«Probablemente, en esos muchos millones que son la partida presupuestaria de Personal del Ayuntamiento, el incremento tendrá múltiples necesidades que cubrir. No será para una cosa concretar, sino para muchas», agregó el edil.

El Ejecutivo municipal aprobó ayer en Junta de Gobierno Local los límites máximos -conocidos como el techo de gasto en otras administraciones- que tendrá el presupuesto local de 2026.

El documento, que es el punto de partida de las cuentas municipales del próximo ejercicio, contempla una subida de cerca de diez millones de euros, por lo que el presupuesto del Consistorio pasará de los 403,5 millones de euros de este ejercicio a un máximo de 412,8 millones.

El documento estima también que el superávit del próximo año rondará los 16 millones de euros, frente a los cerca de nueve de este ejercicio; mientras que el gasto total del Ayuntamiento podría pasar de los 382 millones a los cerca de 391.

«El presupuesto de Marbella será el segundo más elevado entre las corporaciones locales de la provincia de Málaga, solo por detrás del de la capital. Si atendemos al presupuesto per capita, el de Marbella es superior, lo que evidencia el alto nivel de servicios que se prestan en la ciudad», señaló Romero.

El próximo paso en la elaboración de los presupuestos municipales de 2026 será que alcaldía «defina las prioridades» del Ayuntamiento para el próximo ejercicio y determinar así el crecimiento presupuestario entre las distintas delegaciones municipales en función de las «políticas estratégicas» que quiera impulsar, avanzó el portavoz municipal y delegado de Hacienda.

