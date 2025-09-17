Eliminan en Marbella barreras arquitectónicas en el barrio de La Patera

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado unas actuaciones para mejorar la accesibilidad y eliminar las barreras arquitectónicas de la calle Carlomagno, en el barrio de La Patera.

La intervención cuenta con un plazo de ejecución de un mes y medio y contempla la renovación de los acerados, la calzada y el sistema de alumbrado, con la instalación de luminarias LED, de bajo consumo.

El proyecto recoge la creación de una acera al norte de la vía, que contará con luminaria eficiente; y otra al sur, a través de la cual los peatones transitarán de forma más cómoda y segura.

La calle cuenta con aceras de 90 centímetros de anchura y se encuentran en mal estado, con superficies de hormigón disgregado y diferentes desniveles.

Las farolas, además, se encuentran situadas en zigzag, lo que obliga a los vecinos a invadir la calzada para poder circular con normalidad.

Para corregir las deficiencias, la futura distribución contempla ubicar toda la iluminación en la acera norte, que mantendrá su anchura.

En el lado sur de la calle, se construirá una acera de 1,15 metros de ancho para garantizar el paso de los peatones y la calzada contará con una anchura de unos 4,90 metros.

La reforma incluye también la instalación de cinco farolas, 23 tapas de arquetas y 115 metros lineales de canalizaciones sobre una superficie de más de 235 metros cuadrados, según datos del Ayuntamiento.

