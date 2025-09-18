Se busca en Marbella al coche más elegante

Más de 150 coches deportivos, históricos o actuales, que sobresalen por su diseño e ingeniería competirán, a inicios de octubre en la Costa del Sol, por conseguir el título de vehículo más elegante en uno de los certámenes sobre automoción más exclusivos de España.

Coleccionistas de joyas de cuatro ruedas y de valor incalculable -en muchos casos, de producción ultralimitada o unidades únicas- de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio se darán cita el 2 de octubre en Marbella para participar en el Concurso de Elegancia Costa del Sol.

Esa jornada, los concursantes encenderán los motores del certamen con su participación en una velada de excelencia automovilística.

Los dos días siguientes, los pilotos recorrerán algunas de las carreteras más espectaculares de la Costa del Sol y visitarán Málaga y Mijas.

De vuelta a Marbella, un jurado internacional evaluará cada modelo en función de su diseño, prestaciones, historia, ingeniería y singularidad para elegir a los ganadores de ocho categorías diferentes.

«Algo extraordinario está por llegar. Más que una exhibición de automóviles únicos, el certamen es la expresión de un estilo de vida que combina diseño, historia, ingeniería y la emoción atemporal de conducir. Viviremos esa pasión rodeados de gastronomía de primer nivel en enclaves de prestigio y en paisajes inigualables en la Costa del Sol. Compartiremos carreteras y experiencias», señala el director del certamen, Bastian Metzger.

