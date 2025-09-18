Pymes reclaman mejorar la recogida de basuras en el Polígono Industrial La Ermita de Marbella

Las pequeñas y medianas empresas de Marbella que desarrollan su actividad en el Polígono Industrial La Ermita, el de mayores dimensiones del municipio, reclaman al Ayuntamiento mejorar de forma inmediata el servicio de recogida de la basura.

Los empresarios han impulsado una campaña telemática para recoger firmas ante la «profunda preocupación» por la gestión del servicio.

«La recogida de residuos no debería ser una fuente de frustración ni una carga económica más para quienes contribuimos día a día al tejido productivo de Marbella. Apostamos por una gestión responsable, eficiente y participativa», señalan los empresarios.

La protesta de las pymes se produce apenas ocho meses después de que el Ayuntamiento anunciara la entrada en funcionamiento de un depósito municipal de residuos en el polígono industrial para que los empresarios depositen los desechos de mayor envergadura o que no se pueden reciclar.

El Ayuntamiento gestiona el recinto, ubicado en la calle Carbón, desde su apertura, aunque tiene la intención de externalizar su gestión. Para ello, ofrece un contrato de cinco años por un importe de 1,3 millones de euros.

Según el Consistorio, 12 operarios limpian cada día el Polígono Industrial La Ermita, para lo cual cuentan con una barredora en el turno matinal, dos barredoras los fines de semana en turno de tarde, un recolector de carga trasera que presta sus servicios por las tardes y dos socones en turnos de mañana y vespertinos.

Además, operarios del servicio municipal de recogida de Residuos Sólidos Urbanos retiran cada día muebles, enseres y vertidos incontrolados, según el Ayuntamiento.

Polémica por una nueva tasa

Las pymes del polígono industrial de Marbella aseguran que el Ayuntamiento plantea la creación de una tasa de 37 euros por utilizar el servicio del punto limpio de la zona, que ahora es gratuito.

El tributo, señalan los empresarios, representaría un «aumento injustificado, especialmente dado el pobre desempeño actual del servicio».

«Esta medida afectaría gravemente a los autónomos y pymes que se enfrentan a múltiples cargas fiscales. Establecer una tasa por un servicio que no se presta adecuadamente constituye un agravio que no estamos dispuestos a aceptar», señalan los empresarios.

El Ayuntamiento asegura que no cobrará la tasa por el uso del punto limpio del polígono industrial.