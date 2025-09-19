«El parque de La Represa de Marbella ha pasado a ser un espacio permanente de fiestas»

Es una de las zonas verdes más emblemáticas del municipio. Un remanso de ocio y esparcimiento en el que aliviarse del ajetreo que suele apoderarse del centro urbano de Marbella; en el que, junto a la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín que alberga, reflexionar y dialogar de forma sosegada; o en el que disfrutar del tiempo con los más pequeños de casa en el parque de juegos infantil o con las mascotas, en el recinto canino.

O así era, al menos hasta hace unos meses, para parte de los vecinos que residen en sus proximidades y que han visto cómo han aumentado los eventos, muchos de ellos con música, que alberga el parque del arroyo de La Represa.

De albergar la verbena de los vecinos de la zona, una celebración aceptada por los residentes por su popularidad, el parque ha pasado a acoger eventos musicales, fiestas, festivales o sesiones de pinchadiscos, algunos de ellos impulsados por el Ayuntamiento.

«Los eventos se han multiplicado, además con una gran potencia de sonido. La explanada del parque se ha convertido en un espacio permanente de celebraciones de todo tipo. Las consecuencias son el sufrimiento y la impotencia de los residentes», señala Alberto Quero, uno de los vecinos de la zona y que ha impulsado una campaña de recogida de firmas para solucionar las molestias.

El domicilio de Quero se encuentra a escasa distancia de la zona del parque que alberga las actuaciones, lo que le impide permanecer en el interior de su casa cuando se celebran los eventos.

Las molestias aumentan por el hecho de que, debido a la orografía del parque, los sonidos se amplifican.

«Dentro de casa, el sonido se escucha mucho más. Cuando hay fiesta, salgo a la calle. La sensación es muy desagradable», señala.

Quero asegura que los vecinos han puesto en conocimiento del Ayuntamiento la situación que padecen, pero no han obtenido respuesta. «Por muchos escritos que se hacen, reclamaciones, quejas, la respuesta del Ayuntamiento es el mutismo. A un vecino, le contactó un técnico de la delegación de Turismo, para pedirle perdón. Esa ha sido toda la respuesta», apunta.

Carmen, otra vecina de la zona, cree que los organizadores de los eventos deberían tener en cuenta la situación del parque y moderar los niveles de sonido durante las actuaciones. «El ruido llega a ser un incordio en casa», señala.

Una reunión esperada

Los vecinos confían en encontrar una solución el lunes, en un encuentro que, tras la intermediación del Defensor del Pueblo Andaluz, tendrán con el Ayuntamiento.

El próximo evento que albergará La Represa será el 25 de octubre. Para esa fecha está prevista la celebración de Marbepop, un festival de nueve horas ininterrumpidas de música en directo que impulsa el Ayuntamiento.

Los vecinos confían en dar el lunes el do de pecho en la reunión con los miembros del Ayuntamiento y que la organización del evento modere el volumen.

