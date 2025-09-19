San Pedro Alcántara alberga el domingo la XI edición del Día del Pedal

San Pedro Alcántara albergará el domingo la XI edición del Día del Pedal, una de las celebraciones más familiares que se organizan en la localidad para promover la movilidad sostenible y los hábitos saludables.

La actividad, de carácter no competitivo, tendrá como punto de partida la plaza de La Iglesia, con la salida a las 11.00 horas; y la meta se ubicará en el aparcamiento de la playa La Salida.

La jornada contará con inscripciones gratuitas in situ a partir de las 9.00 horas en la propia plaza de La Iglesia.

El recorrido será accesible para todas las edades y discurrirá por el bulevar de San Pedro Alcántara hasta la zona de la playa La Salida, una de las más populares del municipio.

El itinerario carecerá de desniveles pronunciados, lo que lo hace asumible para personas de todas las edades, incluidos los menores con bicicletas infantiles o triciclos.

«Es un día de encuentro, de paseo, de compartir en familia y de fomentar el amor por la bicicleta entre los más pequeños, que acudirán también con sus escuelas deportivas», señala Manuel García, presidente del club ciclista Los Jululus, que organiza una actividad que se incluye en la Semana Europea de la Movilidad.

Los participantes que aporten un envase para reciclar recibirán una camiseta conmemorativa, como gesto para concienciar sobre el medio ambiente.

«Se trata de uno de los eventos más tradicionales y esperados del calendario de San Pedro», señala el Ayuntamiento.

