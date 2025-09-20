El Ayuntamiento retrasa a 2026 la apertura del ambulatorio de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella retrasa hasta 2026 la apertura del centro de salud Marbella Oeste, ubicado en pleno centro urbano de la ciudad.

El equipo de Gobierno descarta que la entrada en servicio del equipamiento sanitario, cuya apertura acumula años de retraso según las previsiones del Ayuntamiento, se produzca en los últimos meses de 2025 y señala que el planteamiento es «tratar de que sea el año que viene», ejercicio en el que están previstas las elecciones autonómicas, señala el portavoz municipal, Félix Romero.

«Lo que queremos es que, cuanto antes, esté a disposición de los ciudadanos. Vamos a trabajar para eso», agrega el portavoz municipal.

Romero señala que la apertura del centro de salud «no es responsabilidad del Ayuntamiento» (lo es de la Junta de Andalucía). «Apretaremos lo que podamos, pero no sé cómo estará el planteamiento presupuestario de la Junta. Los cuatro últimos meses del año suelen ser complicados para que se inicien cuestiones. Son buenos para dibujar y proyectar con recursos, a través de los presupuestos, lo que se hará en el transcurso de año siguiente», agrega.

La entrada en funcionamiento del equipamiento sanitario, que prestará servicio a cerca de 23.000 vecinos, estaba prevista para el otoño de 2024. Pero diferencias entre la Junta, que tiene que recepcionar la infraestructura para dotarla de equipamiento y personal, y el Ayuntamiento, que ha asumido la reforma del local, hacen que el centro de salud permanezca aún cerrado.

El Gobierno autonómico aseguró a inicios de año que aún no había recepcionado la obra, mientras que el Ayuntamiento sostenía que ya había concluido la reforma del inmueble.

«Lo lógico es que, a lo largo de 2025, podamos ver que el centro de salud comienza a funcionar», señaló el propio Romero a mediados de febrero.

En el verano de 2024, el Ayuntamiento aseguró que las actuaciones de reforma del local se encontraban al 95 por ciento de su ejecución y que las obras de urbanización del entorno del centro de salud ya estaban culminadas.

Las obras de reforma para poner en marcha el equipamiento sanitario forman parte del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta por el cual el Consistorio paga con fondos propios actuaciones que competen al Gobierno regional.

El centro de salud se ubicará en la antigua sede de la Delegación de Urbanismo durante los años de gobierno del GIL, por lo que es un símbolo de una de las etapas más oscuras de la ciudad.

