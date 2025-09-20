Concierto en Marbella a la luz de las velas para celebrar el Día Mundial del Turismo

Marbella y San Pedro Alcántara albergarán el sábado 27 de septiembre sendos conciertos gratuitos a la luz de las velas para conmemorar el Día Mundial del Turismo.

Las actuaciones se celebrarán en la plaza de La Iglesia de Marbella, a partir de las 21.00 horas; y en la plaza de La Iglesia de San Pedro Alcántara, a partir de las 22.00 horas. Ambos serán abiertos al público.

En Marbella, la actuación contará con un repertorio de cuerda que repasará los grandes clásicos de artistas internacionales, como ABBA, Queen o Frank Sinatra.

El público que acuda al concierto de San Pedro disfrutará del arte de Ana Vega, con una propuesta de flamenco clásico.

«Se trata de una cita muy especial, de gratitud a los vecinos y a los turistas en esa efeméride tan importante que merece la pena festejar. El año pasado, esta iniciativa tuvo un gran éxito. Hemos apostado por ampliar espacios para que más personas puedan disfrutar del evento», señala la directora general de Turismo, Laura de Arce.

A juicio de Arce, Marbella registra este año «excelentes datos en el sector del turismo».

