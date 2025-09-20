Vecinos de Marbella celebran una caminata para promover hábitos saludables

La asociación de vecinos Fernando de los Ríos celebrará el próximo sábado, 27 de septiembre, a partir de las 8.00 horas, la V edición de su caminata popular, una iniciativa con la que busca promover los hábitos de vida saludables y fomentar la práctica de actividades deportivas.

La marcha, que saldrá de la calle Juanar, ubicada en la barriada de La Patera, contará con unos ocho kilómetros de longitud y será de carácter gratuito.

La iniciativa es ‘pet-friendly’, por lo que los asistentes podrán ir acompañados de sus mascotas.

Los participantes contarán con una camiseta conmemorativa y un desayuno.

«En esta edición, como novedad, el recorrido incluirá el paso por el parque Mediterráneo (ubicado en la playa El Pinillo), un espacio único del distrito, y transcurrirá también por la Senda Litoral, un itinerario muy utilizado por los vecinos para paseos y actividades al aire libre», señala la presidenta de la asociación de vecinos, Ana Rodríguez.

«Este año se sumará un rato de animación y práctica deportiva para hacer la jornada más participativa y divertida», agrega la representante de los residentes.

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, destaca que las asociación de vecinos Fernando de los Ríos puso en marcha la iniciativa para promover los hábitos saludables y animar a la práctica de actividades deportivas entre los vecinos del distrito.

«Es una actividad que se ha consolidado en el calendario vecinal», apunta.

Suscríbete para seguir leyendo