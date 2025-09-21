El jueves, Moraga Popular, la cita clave para despedir el verano

El Ayuntamiento de Marbella, la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol celebrarán el jueves, a partir de las 20.00 horas, la XII edición de la Moraga Popular, una de las citas más tradicionales y esperadas para despedir el verano en el municipio.

El evento tendrá lugar de forma simultánea en las playas La Venus, en Marbella; La Salida, en San Pedro Alcántara; Levante, en Puerto Banús; y Real de Zaragoza, en el distrito de Las Chapas.

El objetivo es rendir un homenaje a los turistas que han visitado el municipio y a los vecinos, para lo cual se repartirá de forma gratuita unos 1.700 kilogramos de sardinas en espetos y 1.000 kilogramos de tomate picado, además de pan y bebidas.

El delegado en Marbella de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol, José Rovira, destaca que «los chiringuitos colaboramos montando las barras de comida y bebida, mientras que la Cofradía de Pescadores se encarga del pescado y los espetos, con una coordinación que permite ofrecer un servicio de calidad a todos los asistentes».

El secretario de los pescadores, Bartolomé Carrillo, destaca que «llevamos años cooperando con esta jornada, de la que nos sentimos muy orgullosos, ya que permite mostrar la calidad de la sardina malagueña a vecinos y visitantes y rendir homenaje a la tradición marinera del municipio».

El evento contará también con las actuaciones musicales en directo de grupos locales para amenizar la velada.