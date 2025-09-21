Marbella pone en orden sus playas de cara a futuros veranos

Encontrar un espacio en el que extender una toalla y disponer de cierta amplitud de espacio se ha vuelto una tarea de paciencia y sacrificio desde hace muchos veranos en Marbella, uno de los principales destinos turísticos del mundo, especialmente en las playas del centro urbano.

La masificación de turistas; la reducción de las zonas de arena como resultado del avance del mar ante los efectos del cambio climático y la falta de espigones; un paseo marítimo que, en algunos tramos, invade áreas que tendrían que estar reservadas a las playas; y la llegada, cada verano más frecuente, de ingentes cantidades de algas asiáticas a las orillas obligan a los usuarios a buscar un hueco imposible en el desenrollar una toalla o a pagar por una hamaca precios que no están al alcance de todos los bolsillos.

Para tratar de ordenar el litoral de Marbella y San Pedro Alcántara, que suman unos 27 kilómetros de longitud, el Ayuntamiento ha licitado 135 lotes de explotaciones de hamacas y sombrillas que, en conjunto, ocupan una superficie de unos 42.000 metros cuadrados. Los lotes se dividen en seis tipos en función de la superficie de explotación de las concesiones, que oscilan desde los 600 metros cuadrados hasta los cien, y tendrán un periodo de explotación de cuatro años con la opción de renovarlos otros cuatro. Por cada cien metros cuadrados, habrá, como máximo, 24 hamacas o tumbonas y 12 sombrillas.

Los requisitos de las concesiones señalan que los lotes se podrán explotar entre ocho y diez meses al año; se podrán instalar camas balinesas, si bien cada una de ellas contará como dos hamacas y una sombrilla; y uniformizan las características técnicas y estéticas del mobiliario. Por ejemplo, las hamacas sólo podrán ser de color blanco crema y las sombrillas tendrán que ser de carrizo natural.

El Consistorio ha anunciado también que una empresa concesionaria mejorará el mantenimiento de las playas con servicios que ejecutará todo el año y actuaciones de urgencia. La empresa se encargará de la conservación de mobiliario como aseos, duchas, módulos de socorrismo o torres de vigilancia.

La concesión contempla también actuaciones de urgencia como la limpieza de cañas, algas o restos vegetales; o apoyo a eventos como la Noche de San Juan o las ferias de Marbella o San Pedro Alcántara.

«Este plan supone un salto cualitativo en el cuidado del litoral. Queremos que vecinos y visitantes encuentren siempre unas playas en perfecto estado», señala el delegado del Área, Diego López.

Ambas medidas suponen la continuación al anunció que el Ayuntamiento realizó en la primavera de 2024 sobre la liberalización de unos 11.500 metros cuadrados de espacio en las playas.

Para ello, solicitó a la Junta de Andalucía que disminuyera la superficie de las autorizaciones de hamacas y zonas náuticas de buena parte de las playas de Marbella y San Pedro.

Actuaciones a toro pasado

OSP lamenta que el equipo de Gobierno de Marbella prometa inversiones en las playas «cuando los turistas ya se han marchado y después de la falta de limpieza y mantenimiento del litoral durante todo el verano».

«A pesar de ser el municipio de referencia de la Costa del Sol, San Pedro ha afrontado un verano sin máquinas de limpieza, sin despedregadora o jardines amarillentos por falta de riego», señala la formación sampedreña.