Mejoran la accesibilidad en el popular barrio de Divina Pastora de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ultima una actuación para mejorar la accesibilidad en el barrio de Divina Pastora.

La obras se encuentra al 90 por ciento de su ejecución.

Los trabajos incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejor de la seguridad vial y la creación de dos plazas de aparcamiento en línea.

La rampa de acceso en la calle San Antonio se ha construido conforme a la normativa vigente, destaca el Ayuntamiento, con solería táctil de botones en color rojo, así como la ampliación del acerado para suavizar la pendiente y facilitar el tránsito de viandantes.

Además, se reubicará el paso de peatones de la zona para mejorar la visibilidad y la seguridad vial.

Los trabajos comprenden la colocación de 25 metros de bordillos, la pavimentación de 120 metros cuadrados, la instalación de una barandilla de seis metros de longitud y la adecuación de un alcorque para la plantación de un árbol.

El concejal de Obras, Diego López, asegura que el objetivo es hacer de la Divina Pastora un barrio más accesible, cómodo y seguro para mejorar la calidad de vida de los vecinos.