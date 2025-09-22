Unas 3.000 personas participarán en el Marbella 4 Days Walking

La XIV edición de Marbella 4 Days Walking, que se celebrará del 2 al 5 de octubre, contará con cerca de 3.000 participantes, según la organización.

La inauguración del evento se celebrará el 1 de octubre en la plaza del Mar y contará con la asistencia del embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp. El programa comenzará el 2 de octubre y ofrecerá tres rutas diferenciadas. La verde, que contará con una distancia de unos 1o kilómetros; la azul, con un recorrido de 20 kilómetros; y una tercera de 30 kilómetros.

También se incluyen dos circuitos ‘challenger’, que se desarrollarán por terrenos de montaña, incluyendo la subida al refugio de Juanar para caminantes más experimentados.

El evento, que nació en Países Bajos, reúne en la edición de Marbella a participantes de 17 nacionalidades, incluyendo caminantes de Países Bajos, Alemania, Francia y un creciente número de españoles, así como visitantes de países tan diversos como Japón o Colombia.

«La diversidad de nacionalidades pone de manifiesto la gran proyección de la iniciativa. La organización cuenta con un equipo de más de cien personas, en su mayoría voluntarios, que es esencial para llevar a cabo una iniciativa de esta envergadura. También contamos con actividades gastronómicas, música en vivo y baile como oferta complementaria», señala la organizadora Maaike Engbersen.

El 69 por ciento de los participantes son mujeres.