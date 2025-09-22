El PSOE pide regular ya el teletrabajo en el Ayuntamiento de Marbella

El PSOE pide impulsar ya el teletrabajo entre los empleados públicos municipales de Marbella para mejorar la eficiencia y la conciliación laboral.

La formación socialista presentará una moción con la propuesta en la sesión plenaria de septiembre, que la Corporación municipal celebra el viernes.

El PSOE busca con esta iniciativa adaptar la organización del trabajo a los nuevos tiempos, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y favorecer la conciliación de la vida persona, familiar y laboral de los trabajadores del Ayuntamiento.

La propuesta se fundamenta en el artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, que define el teletrabajo como una modalidad voluntaria y reversible, compatible con la presencialidad y sujeta a autorización expresa y criterios objetivos negociados colectivamente.

«El teletrabajo no es una moda pasajera, sino una herramienta estratégica que permite modernizar la administración, optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio público», señala la portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez.

La formación socialista considera «imprescindible» que el Ayuntamiento de Marbella, uno de los que más empleados tiene en la provincia de Málaga, regule esta modalidad laboral para aquellos puestos laborales cuyas funciones puedan desempeñarse a distancia mediante el uso de tecnologías de la información.

La regulación, destaca la formación socialista, permitiría optimizar los recursos humanos y espaciales, mejorar la eficiencia y organización del teletrabajo, facilitar la conciliación laboral y familiar y preparar la administración ante futuras emergencias sanitarias -como ocurrió durante la pandemia sanitaria del coronavirus- o climáticas.

La moción que presentará la formación socialista instará al equipo de Gobierno a iniciar un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores municipales del Ayuntamiento para elaborar un reglamento que establezca criterios «claros y objetivos» sobre el teletrabajo.

El reglamento, agrega el PSOE, deberá garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos, la supervisión y evaluación continua del trabajo realizado, la organización de turnos que aseguren la presencia suficiente de trabajadores y la identificación de puestos no susceptibles de teletrabajo.

«No se trata de implantar el teletrabajo de forma arbitraria, sino de hacerlo con responsabilidad, planificación y visión de futuro», señala la portavoz del PSOE.