La Guardia Civil intercepta en Marbella una embarcación con 192 garrafas de gasolina

La Guardia Civil ha intervenido al sur de la localidad de Marbella una embarcación semirrígida de alta velocidad la cual transportaba un total de 192 garrafas de gasolina.

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado día 19 de septiembre, cuando los agentes del Servicio Marítimo Provincial recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) comunicando que se había detectado una

embarcación a gran velocidad a unas 9 millas náuticas al sur del término municipal de Marbella que pudiera ser una narcolancha.

Una vez en la zona, es localizada la embarcación a menos de una milla náutica dirigiéndose hacia la zona conocida como Chiringuito Triana de Marbella, detectándose otra embarcación que salía desde la orilla a su encuentro.

Al llegar la embarcación oficial, ambas embarcaciones inician maniobras evasivas a gran velocidad, huyendo a gran velocidad una de ellas y comenzando los ocupantes de la lancha perseguida a tirar por la borda lo que parecían garrafas de gasolina, comenzando su persecución e interceptación.

Tras la detención de la misma, son intervenidas a bordo 136 garrafas de unos 20 litros cada una y localizándose a la deriva otras 56 más que habían arrojado al mar durante la persecución con el peligro de la contaminación del medio marino. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina.

Asimismo, fueron detenidos los 3 ocupantes de la embarcación por un delito de tenencia de sustancias inflamables que, junto con las diligencias fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.