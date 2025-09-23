El PSOE pide no gravar la recogida de residuos en el polígono industrial

El PSOE se opuso ayer a una posible tasa de 37 euros a las pequeñas y medianas empresas por utilizar el punto limpio ubicado en el Polígono Industrial La Ermita, el de mayor actividad de Marbella.

La formación socialista señaló que la posibilidad de que se aplique una tasa a un servicio que en la actualidad es gratuito, «sin consulta previa ni justificación clara, ha generado un profundo malestar entre los empresarios».

«No se puede exigir el pago por un servicio que no se presta con eficacia. Los pequeños empresarios ya soportan suficientes cargas fiscales como para añadirles otra injustificada», apuntó la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La formación socialista pidió al Gobierno local «transparencia» en la toma de decisiones sobre el servicio de residuos. «Hay que consultar de forma previa a los empresarios antes de aplicar cualquier tasa y mejorar de forma inmediata el servicio de recogida de basura en el polígono industrial», señaló Pérez.

El PSOE pidió que la recogida de los residuos en la zona industrial «no se convierta en fuente de frustración ni en una carga económica adicional para quienes sostienen el tejido productivo local». «Es necesario apostar por una gestión responsable, eficiente, participativa y que responda a las necesidades reales del empresariado de la ciudad», agregó la portavoz socialista.

El PSOE presentará una moción en el pleno de septiembre, que la Corporación local celebra el viernes, para pedir mejoras en la limpieza del Polígono Industrial La Ermita.

