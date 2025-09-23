Un tercio de los solicitantes tiene que actualizar sus datos para aspirar a VPO en Marbella

Alrededor de un tercio de los vecinos de Marbella que solicita una vivienda protegida promovida por el Ayuntamiento tiene que actualizar sus datos o aportar información para participar en los sorteos a través de los cuales el Consistorio asigna este tipo de inmuebles.

El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuenta con 3.207 inscritos, de los que cerca de 1.100 estarían excluidos si el Ayuntamiento realizara hoy un sorteo, al tener documentación pendiente de presentar.

En el registro de aspirantes de menos de 35 años figuran 1.796 inscritos, de los que más de 500 tienen que aportar documentos; en el régimen general, de los 1.377 solicitantes, unos 540 quedarían fuera de los sorteos; y de los 34 vecinos que piden una vivienda adaptada, 20 tienen datos que subsanar.

El dato de demandantes excluidos es considerablemente alto en un municipio en el que el acceso a un inmueble es uno de los grandes problemas sociales, especialmente entre jóvenes y empleados, debido al impacto de los pisos de uso turístico en Marbella y a un mercado inmobiliario pensando en buena parte para inversores de alto poder adquisitivo.

Entre los motivos que desaniman a los solicitantes a actualizar los datos del registro municipal figuran los precios para acceder a los inmuebles promovidos por el Ayuntamiento, que, aunque tasados por la Junta de Andalucía, no están al alcance de todos los vecinos que piden un inmueble; requisitos vinculados con los ingresos que deben tener los aspirantes; o algunos incumplimientos del Consistorio vinculados con la materia. En este sentido, el Ayuntamiento tenía que haber entregado a inicios de año 18 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes, algo que prevé hacer «en los próximos meses», según señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Próximos sorteos

El Ayuntamiento tiene previsto organizar antes de final de año un sorteo con el que asignar 84 viviendas protegidas que impulsa en San Pedro y cuyas obras prevé que estén concluidas en 2027.

Los demandantes de vivienda protegida que quieran participar en el sorteo y que tienen que normalizar su inscripción disponen hasta el 1 de octubre para hacerlo.

Los aspirantes tienen que estar empadronados en Marbella, carecer de una vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos mínimos; y máximos que no superen tres veces el IPREM (unos 25.300 euros anuales) para los candidatos de menos de 35 años; o 5,5 veces el IPREM (unos 46.000 euros al año) para los demandantes del régimen general.

Las viviendas para jóvenes contarán con una superficie de 97 metros cuadrados y un precio de 185.000 euros; los inmuebles del régimen general, de 112 metros cuadrados de superficie, tendrán un precio de 235.000 euros; y los pisos adaptados costarán 236.000 euros.

Los beneficiarios podrán contar con ayudas de 15.000 euros.

