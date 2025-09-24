Marbella reduce el IBI a los hoteles tras la presión del sector del turismo

El Ayuntamiento de Marbella reducirá a partir de 2026 el tipo impositivo del IBI que pagan los hoteles ubicados en el municipio tras las críticas del sector del turismo, el más importante en la Costa del Sol, al incremento del tributo que el Gobierno local aprobó en 2024.

El portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero, anunció que el Ayuntamiento eliminará el tipo especial diferenciado del IBI del uno por ciento que aprobó en 2024 y que los establecimientos hoteleros cuyo valor catastral supera los 377.000 euros tienen que pagar este año.

«Marbella es una potencia turística. La Corporación local, ante problemas que puedan afectar al funcionamiento de ese motor económico, tiene que ser especialmente sensible. Llegamos al acuerdo de revertir ese planteamiento que hicimos en años anteriores y lo vamos a hacer», señaló Romero.

El Gobierno local, que se encuentra en plena fase de elaboración de los presupuestos municipales de 2026, adoptó la medida tras una reunión que mantuvo con representantes del sector del turismo a inicios de verano.

El Gobierno local aprobó en 2024 subir el tipo impositivo del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los establecimientos hoteleros de Marbella para hacer frente a un plan de ajuste al que ha tenido que someter el Ayuntamiento a cambio de recibir ayudas del Gobierno central para pagar sentencias judiciales firmes.

El Ayuntamiento preveía recaudar unos 2,7 millones de euros más con el incremento de los impuestos a los establecimientos hoteleros y de ocio.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) cifró en un 53 por ciento el incremento impositivo del IBI y tacharon de «desproporcionada y discriminatoria» una medida contra la que presentaron alegaciones.

La patronal hotelera también denunció que los hoteles ubicados en Marbella pagarán un 25 por ciento más en IAE en 2025.

«El sector hotelero soporta una impórtate carga impositiva, puesto que son muchos y diversos los impuestos, tributos o tasas que recaen sobre él, llegando en algunos casos a superar el diez por ciento del presupuesto municipal», señaló el presidente de Aehcos, José Luque, a finales de noviembre de 2024.

La asociación alertó de la pérdida de competitividad y de posibles cierres de establecimientos a causa de un incremento generalizado de impuestos en diferentes municipios de la Costa del Sol.

Tras las críticas de Aehcos, el Ayuntamiento de Marbella se abrió a la posibilidad de revisar a la baja la carga impositiva de cara a 2026.

