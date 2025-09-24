Feria
Plantean en Marbella un recinto ferial permanente en la zona de arroyo Segundo
Formaría parte del desarrollo urbanístico de un área ubicada en la zona oriental de Marbella
El Ayuntamiento de Marbella plantea construir un recinto ferial permanente en la zona de arroyo Segundo, ubicada entre el área residencial de Bello Horizonte, el Polígono Industrial La Ermita y el centro comercial La Cañada.
El equipamiento, uno de los más demandados desde hace décadas por los vecinos, formaría parte del desarrollo urbanístico de una superficie de unos 365.000 metros cuadrados ubicada en la entrada oriental de Marbella.
El recinto ferial estaría incluido en una zona polivalente de unos 90.000 metros cuadrados de superficie y colindante con un centro logístico de transporte de mercancías; un anillo verde que circundaría el desarrollo urbanístico; la construcción de 1.330 viviendas, 532 de ellas, de protección pública; y áreas comerciales y de servicios.
«La actuación permitirá tener, de forma definitiva, nuestra feria», señaló el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.
El Ejecutivo municipal aprobó en Junta de Gobierno Local una medida para que el Ayuntamiento obtenga de forma anticipada los suelos.
Los promotores que quieran desarrollarlo dispondrán de un año para presentar sus propuestas, cuyas aprobaciones finales estarán vinculadas a la entrada en vigor del planeamiento urbanístico.
La Feria de Día y de Noche de Marbella ha estado ubicada en diferentes emplazamientos en las últimas décadas. Algunos de ellos han sido la zona de arroyo Primero o, en la actualidad, el centro urbano, que alberga la Feria de Día.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marbella pone en orden sus playas de cara a futuros veranos
- Redactan el proyecto para rehabilitar el histórico pantano de Las Medranas
- Obturan un lago de Marbella con restos de comida para patos
- Fallece un turista danés en una piscina de Marbella
- La Guardia Civil intercepta en Marbella una embarcación con 192 garrafas de gasolina
- Obligan a un local de ocio a reducir el ruido que causa a vecinos de Marbella
- El Ayuntamiento retrasa a 2026 la apertura del ambulatorio de Marbella
- La promotora malagueña Exxacon activa un nuevo plan estratégico para invertir 330 millones en promoción de viviendas