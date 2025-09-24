Plantean en Marbella un recinto ferial permanente en la zona de arroyo Segundo

El Ayuntamiento de Marbella plantea construir un recinto ferial permanente en la zona de arroyo Segundo, ubicada entre el área residencial de Bello Horizonte, el Polígono Industrial La Ermita y el centro comercial La Cañada.

El equipamiento, uno de los más demandados desde hace décadas por los vecinos, formaría parte del desarrollo urbanístico de una superficie de unos 365.000 metros cuadrados ubicada en la entrada oriental de Marbella.

El recinto ferial estaría incluido en una zona polivalente de unos 90.000 metros cuadrados de superficie y colindante con un centro logístico de transporte de mercancías; un anillo verde que circundaría el desarrollo urbanístico; la construcción de 1.330 viviendas, 532 de ellas, de protección pública; y áreas comerciales y de servicios.

«La actuación permitirá tener, de forma definitiva, nuestra feria», señaló el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

El Ejecutivo municipal aprobó en Junta de Gobierno Local una medida para que el Ayuntamiento obtenga de forma anticipada los suelos.

Los promotores que quieran desarrollarlo dispondrán de un año para presentar sus propuestas, cuyas aprobaciones finales estarán vinculadas a la entrada en vigor del planeamiento urbanístico.

La Feria de Día y de Noche de Marbella ha estado ubicada en diferentes emplazamientos en las últimas décadas. Algunos de ellos han sido la zona de arroyo Primero o, en la actualidad, el centro urbano, que alberga la Feria de Día.

Suscríbete para seguir leyendo