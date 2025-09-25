Acosol adjudica las obras para mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Marbella

La empresa pública de aguas de la Costa del Sol, Acosol, ha contratado la redacción del proyecto y obra de ejecución de la mejora de la eficiencia energética de la desaladora de Marbella. El ente que depende de la Mancomunidad de Municipios invertirá 7,6 millones de euros tras su adjudicación.

La ejecución de las obras consistirán en la remodelación del sistema de bombeo de agua de mar instalando dos nuevas bombas; la remodelación del bombeo intermedio mediante la instalación de nueve variadores de frecuencia; la remodelación del bombeo de agua producto mediante la modificación hidráulica de dos bombas; adecuación del sistema de limpieza química adaptando el sistema a la nueva configuración de los bastidores; o la adecuación del sistema eléctrico con la construcción de una nueva sala eléctrica y aumento de la capacidad de potencia en baja tensión.

Parte de los fondos procederá del plan de inversiones de cerca de 350 millones de euros puesto en marcha por Acosol, y tres millones de euros se sufragarán gracias a una subvención ya concedida por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Junta de Andalucía.

El objetivo de este proyecto es el de optimizar los consumos energéticos en la línea de tratamiento de agua con un promedio anual, teniendo en cuenta la producción anual de referencia y los datos de partida aportados, que tiene que ser como mínimo de 1,40 kilovatios por metro cúbico.

En los próximos días iniciará la redacción del proyecto y, a continuación, la ejecución de las obras para la que se estima un plazo de ejecución total, incluyendo redacción del proyecto, de 22 meses.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, ha explicado que se trata de “una gran inversión y apuesta segura” para la desaladora de Marbella, después de las dos fases de ampliación de la misma que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía para llegar a una capacidad máxima de 20 hectómetros cúbicos al año.

“Ya contamos en este 2025 con una desaladora que puede estar a pleno rendimiento y para ello, desde Acosol queremos hacerlo de la forma más eficiente para un ahorro energético para el medio ambiente y económico para la empresa pública del agua”, ha destacado.

En este sentido, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha resaltado que este proyecto forma parte del ambicioso plan de inversiones de la empresa para la ampliación y mejora de infraestructuras y redes hídricas de la Costa del Sol.

“En Acosol abastecemos a toda la Costa del Sol Occidental y tenemos varias fuentes de abastecimiento, además del embalse de la Concepción y los pozos, tenemos una desaladora en marcha que tiene que seguir trabajando por las pequeñas dimensiones de nuestro embalse, y queremos que lo haga de la manera más eficiente posible”, ha indicado.