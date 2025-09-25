Acuerdo para desarrollar el Polígono Industrial de San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella y pequeños y medianos empresarios de San Pedro Alcántara anunciaron un acuerdo que permitirá desarrollar la segunda fase del polígono industrial de la localidad, una de las demandas históricas del tejido empresarial.

El pacto contempla la creación de una Entidad Urbanística de Conservación que asumirá el mantenimiento y la gestión del recinto empresarial sampedreño, el segundo de mayor actividad del municipio.

El convenio incluye también una inversión que, según las primeras estimaciones del Ayuntamiento, rondará los 3,5 millones de euros, cuantía que abonarán de forma proporcional los propietarios con intereses en el polígono industrial, entre ellos, el Ayuntamiento, titular de varias parcelas.

El Consistorio anunció también una inversión directa en actuaciones vinculadas con el abastecimiento del agua y el saneamiento.

Las previsiones de Ayuntamiento y los empresarios contemplan que las obras se ejecutan en el transcurso de 2026 y que el Consistorio recepcione el polígono industrial a finales de aquel año.

«La culminación de esta segunda fase será una oportunidad estratégica para la economía local y para el crecimiento ordenado de la actividad empresarial», señaló el presidente de la asociación de propietarios del área empresarial, Carlos Ortega.

La inexistencia de una Entidad Urbanística de Conservación y diferentes carencias en la zona industrial, como los del alumbrado o la energía, impiden al Ayuntamiento recepcionar el polígono.