Club Med busca trabajadores en Marbella para la campaña de invierno

Club Med, una de las empresas de referencia en el sector del turismo internacional, organizará el 18 de noviembre en Marbella una jornada para seleccionar trabajadores de cara a la campaña de invierno.

El evento se celebrará en el hotel Club Magna Marbella, que la firma francesa gestiona en el municipio.

Club Med, líder del sector del turismo internacional del todo incluido de alta gama, ofrece cerca de 600 puestos de empleo para cubrir vacantes en los diferentes establecimientos que gestiona en Europa.

«Trabajar en el Club Med es mucho más que ejercer una profesión. Es evolucionar en un entorno único, impulsado por valores sólidos y un espíritu de equipo excepcional. Cada temporada es una oportunidad para progresar, revelarse y crear vínculos sólidos con personas de todo el mundo, en lugares excepcionales. Buscamos, ante todo, talentos curiosos, abiertos y apasionados, dispuestos a vivir una experiencia profesional y humana inolvidable», señala la directora de reclutamiento y Marca Empleadora para Europa y África de la firma francesa de gestión de establecimientos hoteleros, Nadia Védrunes.