Errores en la redacción retrasan la concesión del helipuerto de Roca en Marbella

Diversos errores en la redacción de los documentos que regulan la concesión demanial del helipuerto ubicado en la zona de Los Manchones Altos obligan al Ayuntamiento a retrasar el procedimiento para otorgar a un operador privado el equipamiento que fue propiedad de una empresa vinculada al exasesor de Urbanismo con los gobiernos del GIL -una de las épocas más negras de la historia de Marbella tras el saqueo de las arcas municipales-, Juan Antonio Roca.

El concejal de Hacienda, Félix Romero, resuelve en un decreto desistir del procedimiento que inició el Ayuntamiento en verano para conceder la explotación privada del helipuerto relacionado con el cerebro del caso Malaya después de que un técnico del área municipal de Patrimonio advirtiera de diversos errores que se pusieron de manifiesto a raíz de las preguntas y aclaraciones planteadas por los licitadores tras la exposición pública de la documentación.

Los licitadores disponían hasta el 23 de julio para presentar sus ofertas al Ayuntamiento

El técnico pide en un informe que emitió a inicios de semana realizar modificaciones relacionadas con los plazos del procedimiento, lo que conllevaba paralizar la tramitación e iniciar otra.

El Helipuerto Los Manchones fue la terminal que, durante años, utilizó el exasesor de Urbanismo de los gobiernos locales del GIL como base de operaciones aéreas y desde la que se desplazaba a otras propiedades vinculadas a él ubicadas en Huelva o Murcia, la mayor parte de las veces a los mandos de su propio helicóptero.

La terminal está ubicada en una parcela de unos 14.000 metros cuadrados de superficie en la sierra Blanca.

El equipo de Gobierno inició en el transcurso del verano el procedimiento para adjudicar, mediante una concesión demanial, el equipamiento.

En la contratación que desestima, el Ayuntamiento habilitaba al adjudicatario a hacer un uso privado del hangar del helipuerto y de unas edificaciones colindantes a cambio de un canon de unos 250.000 euros durante cuatro años; o de cerca de 500.000 euros si la explotación se prorrogaba hasta los ocho años.

Roca obtuvo en 2001, cuando trabajaba para el exalcalde Jesús Gil, una concesión administrativa de 50 años de vigencia para la construcción del helipuerto a través de la sociedad Heliponto Marbella.

La Audiencia Provincial de Málaga decretó en 2016 que el Ayuntamiento recuperara el equipamiento, un proceso que la Corporación local culminó en enero de 2020.