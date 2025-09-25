El Gobierno despeja el camino para construir espigones en las playas de San Pedro Alcántara

El Gobierno de España ha anunciado este jueves la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto para estabilizar las playas de San Pedro Alcántara, ubicadas entre las desembocaduras de los ríos Guadalmina y Guadaiza.

La resolución por la que se formula la DIA se publicará en el Boletín Oficial del Estado “en los próximos días”, ha señalado el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, que ha destacado que la medida supone “la recta final” para la ejecución de un proyecto que cuenta con una inversión inicial de 7,4 millones de euros y que es clave para garantizar la protección del litoral marbellí ante la pérdida de arena que sufre con los temporales de invierno y primavera.

“Es de destacar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para culminar de una vez por todas este proyecto tan demandado en San Pedro Alcántara y que hasta ahora no había tenido el impulso necesario”, ha señalado Salas.

La medida es uno de los últimos trámites para que el Gobierno central licite un proyecto que se suma a las actuaciones de regeneración de las playas centrales de Marbella, cuya DIA fue aprobada este verano y que cuenta con una inversión de unos ocho millones de euros.

Entre los proyectos de Marbella y San Pedro, el Gobierno central destinará cerca de 15 millones de euros en la conservación de las playas del municipio, una de las infraestructuras clave para el desarrollo de su economía.

El objeto del proyecto es dar solución a la problemática existente en el tramo litoral comprendido entre la desembocadura del río Guadaiza y la desembocadura del río Guadalmina, que engloba la playa de San Pedro Alcántara, la playa de Linda Vista y la playa de Guadalmina, y que se encuentran deterioradas por un notable proceso erosivo, con aportes sedimentarios insuficientes y una elevada ocupación del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre.

Espigones y aportes de arena

El proyecto consiste en la regeneración del tramo de playa de San Pedro mediante la construcción de espigones y aportación de arenas de procedencia terrestre. Además, se plantea la construcción de un sendero peatonal de aproximadamente dos kilómetros mediante pasarela peatonal. El tramo costero objeto de la actuación tiene una longitud de unos 3.500 metros cuadrados y el plazo de ejecución de las obras es de 9 meses.

Una vez publicada en el BOE la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se analizarán los condicionantes ambientales establecidos en la misma y se actualizará el proyecto constructivo incorporando y presupuestando todos los condicionantes establecidos. Además, se llevará a cabo una revisión de la normativa técnica incorporada y una actualización de precios.