Incertidumbre entre los empleados del hotel Senator de Marbella ante su próximo cierre

El futuro de los cerca de 90 empleados del hotel Senator, de cuatro estrellas y ubicado en Marbella, pende de un hilo ante el inminente cierre del establecimiento.

La dirección de la firma que gestiona el hotel, el Grupo Hoteles Playa, tiene previsto iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectará a la plantilla de empleados en su integridad, según ha anunciado este jueves CC.OO. El grupo hotelero se ampara en el próximo vencimiento del contrato de arrendamiento del inmueble que alberga el hotel para poner en marcha el proceso de despido de los trabajadores. Tras el cierre, el hotel se someterá a diversas actuaciones de reforma y, una vez culminadas, volverá a reabrir bajo la gestión de la marca hotelera Meliá.

El sindicato ha tachado de “fraudulento” un posible Expediente de Regulación de Empleo sobre los trabajadores y pide que la subrogación de los empleados a la propietaria del inmueble hotelero, Santa Lucía, o de Meliá.

“Desde CC.OO y el Comité de Empresa rechazamos de forma tajante el despido de los trabajadores y de que se extingan sus puestos de trabajo porque el hotel no desaparece”, ha señalado la central sindical, que asegura que el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo de Hostelería de Málaga y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogen la obligación de subrogar a la plantilla en el caso de la transmisión de una unidad productiva.

CC.OO ha asegurado que el sindicato y los empleados “nos mantendremos firmes” en la defensa de los puestos de trabajo y ha anunciado movilizaciones, la primera de las cuales se producirá el 9 de octubre ante las puertas del hotel, día en el que está prevista la primera reunión del periodo de consultas.

“Desde CCOO vamos a poner en marcha todas las acciones necesarias ante la Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y las instituciones competentes para garantizar la continuidad de la plantilla. Nadie sobra, nadie queda atrás”, ha señalado el sindicato.

CC.OO ha asegurado que los beneficios de las empresas vinculadas al turismo en Marbella han aumentado un 22 por ciento en el transcurso del año, por lo que ha tachado de “ataque inaceptable” el despido de los trabajadores.

“No vamos a permitir que en plena bonanza económica nadie se quede en la calle por un simple cambio de empresa. El hotel permanece abierto, la actividad también, y la subrogación no es una concesión, es un derecho reconocido”, ha indicado la central sindical.

La Opinión de Málaga ha tratado sin éxito de recabar la versión del grupo hotelero Meliá.

Aperturas de hoteles

Meliá tiene previsto abrir cuatro hoteles de cinco estrellas en diferentes municipios de la provincia de Málaga. Uno de ellos, ya en funcionamiento, es el hotel ME by Meliá, de cinco estrellas y ubicado en Puerto Banús. La reforma del establecimiento ha contado con una inversión de unos 20 millones de euros.

La cadena hotelera tiene previsto abrir otro hotel en Málaga en octubre y otros dos establecimientos en Estepona y Ronda en 2026. Las aperturas de los hoteles se suman a las reformas que Melià ejecutará, a partir de octubre, en el emblemático hotel Don Pepe, de cinco estrellas de categoría y ubicado en las cercanías del hotel Senator. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de unos cien millones de euros.