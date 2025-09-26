El escritor granadino Gerardo Rodríguez gana el premio de poesía de Marbella 'Marpoética'

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas ha ganado, con su obra 'Oxford Circus', la tercera edición del Premio Internacional de Poesía de Marbella, conocido como 'Marpoética'. Este concurso, convocado por el Ayuntamiento, está dotado con 26.000 euros, lo que le convierte en uno de los galardones de este ámbito que mayor cuantía económica tienen en el mundo hispano.

El jurado ha valorado de esta obra "la audacia constructiva de unos poemas que dan voz a algunos de los debates fundamentales de nuestro tiempo, como la identidad de género, apelando al lector a afrontar las aristas de una realidad compleja", según informa en un comunicado el Ayuntamiento de Marbella.

Además, han subrayado que el texto "alumbra una manera de reflexionar sobre el propio ejercicio de la escritura, el alcance del lenguaje y la experiencia de la extranjería en primera persona".

De esta forma, esta obra será editada y publicada por la editorial Visor y su presentación oficial tendrá lugar en noviembre. Así, el autor se incorpora al palmarés del Premio 'Marpoética' junto a los ganadores de las dos primeras ediciones: Felipe Benítez Reyes, con 'Los expedientes de la madrugada', y Nadia Fabo Andrés, con 'Consejos de economía doméstica para extremófilos'.

La directora general de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, ha señalado que "con esta edición se consolida un certamen que nació con la vocación de convertirse en un referente de la poesía en lengua española, y que representa la esencia de lo que es Marpoética: una muestra del pensamiento en español de ambas orillas del Atlántico".

Asimismo, Díaz ha incidido en que "el premio supone un estímulo para la creación literaria y contribuye a situar a Marbella en el mapa cultural internacional".

Esta tercera edición ha batido récords de participación, con 1.964 poemarios presentados, de los cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos, entre los que el profesor de Literatura Inglesa de la Universidad de Granada, Gerardo Rodríguez, ha quedado victorioso.

Rodríguez es autor de los poemarios 'Anacronía' (2020) y 'Los hilos de la infamia' (2024); el libro de relatos 'Hijas de un sueño' (2017) y la obra teatral 'Vulanicos' (2021). Sus trabajos han sido incluidos en cerca de una veintena de antologías y traducidos a varios idiomas. Además, colabora habitualmente en revistas nacionales e internacionales.

Jurado

El jurado de este premio ha estado presidido por el poeta Antonio Colinas y compuesto por figuras destacadas del panorama literario como son Olvido García Valdés, Julieta Valero, Antonio Lucas, Javier Vicedo y la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, en representación del Consistorio. Asimismo, participó con voz, pero sin voto, el editor Jesús Sánchez.