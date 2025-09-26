El Gobierno culmina el último trámite para licitar los espigones de San Pedro

La tramitación para instalar los espigones frente a las playas centrales de San Pedro Alcántara, unas infraestructuras clave para garantizar la conservación del principal atractivo del municipio, dio ayer un paso decisivo.

El Gobierno de España anunció la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de las actuaciones, el último requisito administrativo para que el Ministerio para la Transición Ecológica licite las actuaciones.

La resolución de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que dará paso a que el proyecto, que evitará que las playas pierdan arena con los temporales de invierno y primavera, encare «la recta final» para su ejecución, señaló el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

«Con el avance en este proyecto se culmina la apuesta del Gobierno de España por las playas de San Pedro», indicó Salas, que destacó «el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez para culminar, de una vez por todas, un proyecto tan demandado y que, hasta ahora, no había tenido el impulso necesario».

Las actuaciones conllevarán regenerar las playas de San Pedro, Linda Vista y Guadalmina, comprendidas entre las desembocaduras de los ríos Guadaiza y Guadalmina, con la construcción de espigones y la aportación de arena de procedencia terrestre. También se plantea la construcción de un sendero peatonal de unos dos kilómetros de distancia por el frente litoral.

Las actuaciones contarán con un presupuesto inicial de unos 7,4 millones de euros, tendrán un plazo de ejecución de unos nueve meses y se desarrollarán sobre una longitud de costa de unos 3.500 metros cuadrados de superficie.

Una vez que el BOE recoja la Declaración de Impacto Ambiental , el Gobierno central analizará los condicionantes ambientales establecidos en la propia Declaración y actualizará el proyecto constructivo de los espigones y su presupuesto. También revisará la normativa técnica y una actualización de los precios.

Espigones de 200 metros

El proyecto para estabilizar las playas de San Pedro contempla la construcción de seis espigones perpendiculares al litoral de entre 100 y 200 metros de longitud, según la propuesta inicial que anunció el Gobierno central.

En una primera fase, se ejecutarán cinco espigones y, en una segunda, un sexto dique de tal forma que tres escolleras quedarán en forma de ‘L’ y las otras tres, serán de tipo ‘T’.

También se eliminarán 5.000 metros cúbicos de piedras de gran tamaño situadas en la desembocadura del río Guadaiza.

El proyecto para estabilizar las playas de San Pedro Alcántara se sumará a las obras para instalar diques sumergidos frente a las costas de Marbella y que ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental.

El presupuesto de ambos proyectos en conjunto rondará los 15 millones de euros.