Aprueban en Marbella de forma inicial la nueva ordenanza del parking regulado

La Corporación municipal de Marbella aprobó de forma inicial, en la sesión plenaria de septiembre, una ordenanza del estacionamiento regulado que contemplará, por primera vez en la localidad, la creación de plazas de aparcamiento de alta rotación, que los usuarios podrán utilizar un máximo de 30 minutos en horario laboral.

Serán espacios de estacionamiento que se ubicarán en zonas ubicadas en las cercanías de instalaciones públicas, como la Comisaría de la Policía Nacional o las oficinas de Correos, Hacienda o la Seguridad Social, la mayor parte de ellas situadas en el centro urbano de Marbella.

El equipo de Gobierno asegura que la instalación de estas zonas se hará con un criterio «sumamente restrictivo y asociadas al servicio público y las emergencias».

La ordenanza, que renovará la gestión de un servicio puesto en marcha hace más de diez años, contempla también las zonas naranjas de estacionamientos, que indican los aparcamientos públicos y las bolsas de estacionamiento con tarifa reducida de 24 horas.

El nuevo modelo de estacionamiento incluirá además una zona azul en la que el tiempo de aparcamiento se amplía a las dos horas y media; y mantiene la zona verde, pensada para áreas residenciales con limitación de cuatro horas para los usuarios que no sean vecinos.

La ordenanza contemplará también la posibilidad de anular sanciones de forma telemática durante 24 horas con un pago reducido de cinco euros y el control obligatorio de las zonas de carga y descarga con la fórmula de ‘ticket cero’ y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La ordenanza, cuya aprobación inicial salió adelante con los votos del PP, las abstenciones de OSP y Vox y el rechazo del PSOE, busca facilitar el aparcamiento en un municipio en el que estacionar el vehículo en la vía pública es uno de los principales problemas de movilidad, junto a las frecuentes aglomeraciones que sufren las principales vías de comunicación de Marbella y San Pedro, especialmente en verano; y un servicio de transporte urbano que, aunque gratuito, presenta diversas deficiencias.

Críticas al genocidio de Gaza

El PSOE pidió al inicio de la sesión plenaria guardar un minuto de silencio en solidaridad por el genocidio que sufre el pueblo palestino en Gaza.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, lo vetó al alegar que la propuesta no se trató en un órgano que los concejales celebraron antes del inicio de la sesión plenaria.