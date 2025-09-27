Turismo
La cadena Meliá gestionará el hotel Senator de Marbella a partir de 2027
El cambio de explotadora se produce entre el temor de los empleados a posibles despidos
La cadena Meliá Hotels International gestionará el establecimiento hotelero Senator a partir de 2027, año en el que confía en que estén concluidas unas obras de renovación del local.
La cadena hotelera indicó que, hasta entonces, «no ostentará ninguna responsabilidad operativa ni capacidad de intervención» en el establecimiento, ubicado a escasa distancia del hotel Don Pepe Gran Meliá, que ya explota en Marbella.
La cadena hotelera pasará a gestionar un establecimiento que operará el Grupo Hoteles Playas hasta finales de octubre, cuando venza el contrato de arrendamiento del edificio.
El cierre del hotel para acometer las reformas y el cambio de explotadora han sumido a la plantilla del establecimiento, integrada por unas 90 personas, en la incertidumbre acerca de su futuro laboral.
CC.OO teme que los empleados pasen a formar parte de un Expediente de Regulación de Empleo y pide que la propietaria del inmueble o Meliá asuma la gestión de la plantilla.
La central sindical asegura que la normativa y los convenios que regulan el sector recogen la obligación de subrogar a la plantilla en el caso de transmisión de una unidad productiva y ha anunciado protestas contra los posibles despidos.
La primera concentración está prevista para el 9 de octubre ante las puertas del hotel, de cuatro estrellas.
Meliá asegura que desconoce las decisiones que se hayan podido adoptar sobre los trabajadores del hotel.
