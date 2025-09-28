Cuatro empresas optan a la licitación del Estadio de Atletismo de Marbella

Cuatro empresas han presentado sus ofertas para optar a la licitación de las obras del Estadio de Atletismo del distrito de Nueva Andalucía (Marbella), una actuación que cuenta con un presupuesto de más de 12,2 millones de euros y un plazo de ejecución de unos dos años.

El contrato de obras establecerá un hito parcial tras el primer año de actuaciones desde el inicio de las obras, en el que deberán estar finalizadas la pista de atletismo y un campo de fútbol para que ambos equipamientos puedan entrar en funcionamiento antes de la conclusión total del proyecto, especialmente importante ante la falta de dotaciones deportivas que padece el municipio.

La actuación contempla la construcción de una pista de atletismo homologada de 400 metros y ocho calles, apta para acoger competiciones oficiales de ámbito nacional. En el interior de la pista se instalará un campo de fútbol 11 de césped artificial, lo que dotará al futuro complejo de una mayor polivalencia.

¿Qué incluye el proyecto?

El proyecto incluye un edificio anexo que contará con un graderío cubierto para mil espectadores y dos plantas que albergarán vestuarios, zona de gimnasio, sala de conferencias, espacios para entidades deportivas, cafetería, oficinas administrativas, áreas técnicas y una pista de atletismo cubierta de 640 metros cuadrados de superficie.

Las obras abarcarán la urbanización de la parcela, con accesos, un aparcamiento con capacidad para 64 vehículos, zonas ajardinadas y de esparcimiento, alumbrado, drenajes, pavimentación y cerramiento perimetral.

Además, el recinto quedará conectado con el paseo fluvial del río Guadaiza, por lo que el equipamiento integrará el entorno del cauce y servirá para ampliar los espacios libres a disposición de los vecinos.

«Cuatro empresas han presentado sus ofertas para optar a la licitación de las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía. Esta concurrencia empresarial refuerza la transparencia y la competitividad del procedimiento, garantizando que el proyecto se desarrolle en las mejores condiciones técnicas y económicas», señala el delegado de Obras, Diego López.

La construcción de una pista de atletismo compensará la carencia de este tipo de equipamientos en el municipio. Marbella se quedó sin una pista de atletismo cuando el Ayuntamiento tuvo que cerrar de urgencia el Estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas, en 2021. Años después, el Consistorio abrió unas instalaciones de atletismo en Las Albarizas.