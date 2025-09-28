Humor en Marbella para dar la bienvenida al otoño

La plaza del Mercado de Marbella albergará el 10 de octubre, a partir de las 20.00 horas, el espectáculo ‘013 Origen’, que ofrecerá el humorista Juan Amodeo. El Ayuntamiento busca así animar la actividad comercial del casco antiguo de Marbella ante la llegada del otoño y el descenso de turistas tras la época veraniega.

Juan Amodeo es un humorista y actor de Sevilla, considerado como uno de los mayores ‘influencers’ nacionales en las redes sociales, en las que comparte sus vídeos en Instagram y Facebook a través de su perfil.

Las entradas para el evento serán gratuitas hasta completar aforo y, durante la primera semana de octubre, el Ayuntamiento informará sobre el procedimiento para la recogida de las entradas.«Estas actuaciones refuerzan el atractivo de la ciudad y revitalizan el comercio local», asegura el Ayuntamiento.

La iniciativa se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, que impulsa la Junta de Andalucía con los ayuntamientos de diferentes municipios de la Comunidad Autónoma para dinamizar la actividad económica local.