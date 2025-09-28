IU denuncia el «caos» en Marbella tras dos años de gestión del PP

La asamblea local de IU en Marbella ha realizado un balance crítico de los dos primeros años de la actual legislatura del PP en el municipio.

A juicio de la organización de izquierdas, el Ejecutivo que lidera la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «garantiza la mala gestión y el caos absoluto en la ciudad».

Así lo ha expresado el coordinador local de IU, Manuel Núñez, que ha denunciado que «frente al triunfalismo institucional que dibuja una ciudad perfecta, la realidad que vivimos los vecinos es completamente opuesta». «Marbella está más sucia que nunca, con problemas de movilidad, vivienda, servicios públicos y planificación», agrega.

Para Núñez, «que Muñoz se muestre orgullosa de su gestión sólo demuestra que vive en una realidad paralela, ya que la ciudad está peor que nunca».

Una de las principales críticas se dirige al estado de la limpieza urbana. Según IU, este verano pasado ha estado marcado por «contenedores llenos, basura acumulada y suciedad generalizada en calles y espacios públicos».

Núñez ha señalado que «es evidente que hay una grave falta de organización y de medios en el Área de Limpieza cuando hay más personal que nunca y, sin embargo, la ciudad nunca ha estado tan sucia».

IU también denuncia una «nula planificación urbana» que se refleja, señala, en grandes eventos como los celebrados en la finca La Caridad y que «han colapsado la circulación y puesto en evidencia la falta de un modelo de movilidad».