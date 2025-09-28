Mejoran la seguridad en uno de los principales accesos a la playa de Marbella

Unas actuaciones de mejora servirán para aumentar la seguridad en las escaleras principales al Paseo Marítimo de Marbella, ubicadas en la calle Arturo Rubinstein, en el distrito Oeste, una de las vías más utilizadas por vecinos y turistas para acceder al frente litoral.

La escalinata padece filtraciones de agua y presenta un grave deterioro, tanto en los peldaños como en la red de saneamiento. «Se trata de una infraestructura con muchos años de uso que precisa de una serie de arreglos», reconoce el equipo de gobierno de Marbella.

La actuación servirá para renovar el acceso, instalar sumideros para canalizar de forma adecuada las aguas pluviales hacia la red de alcantarillado y eliminar las jardineras, que favorecen la aparición de humedades.

Plazo

Las actuaciones cuentan con un periodo de ejecución de unas dos semanas, por lo que el Ayuntamiento confía en que los sumideros se encuentren plenamente operativos antes de la temporada de lluvias más intensas.

Las obras contemplan también la sustitución de las jardineras, que provocan la entrada de agua y hace que se debilite la estructura, por superficies de mármol «para aportar mayor elegancia al entorno y puede servir también para hacer un mirador hacia el mar sin que las plantas arbustivas puedan impedir su contemplación», señala el Consistorio.

«Es un acceso muy transitado al Paseo Marítimo. La actuación repercutirá de manera directa en la calidad de vida de los vecinos», señala el Ayuntamiento.