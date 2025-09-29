San Pedro Alcántara ultima una feria marcada por el concierto de Melody

La cantante Melody encabezará el cartel musical de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara, que se desarrollará del 14 al 20 de octubre en la finca La Caridad. También actuarán grupos como Los Rebeldes y Mojinos Escozíos.

La feria comenzará, de forma oficial, el 14 de octubre, a las 18.00 horas, con un pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que estará acompañado por la Banda de Música Ramón Mayén y la animación ‘Viva la feria’ y ‘Toros y toreros’.

A las 21.00 horas, se realizará el encendido del alumbrado y la apertura del recinto ferial en la rotonda María del Carmen Álvarez Mora, con la actuación de Juanlu Montoya.

A continuación, tendrá lugar el pregón a cargo del artista Juanjo Alcántara, que lleva el nombre de San Pedro allí donde ha dado sus espectáculos flamencos.

El momento más emotivo del evento será el domingo 19 de octubre con la tradicional misa y posterior procesión del Patrón San Pedro de Alcántara. También habrá un espectáculo de fuegos artificiales que comenzará a las 22.00 horas y será visible desde el recinto ferial.

El martes de Feria se celebrará el Día del Niño, con precios especiales de 2,50 euros en las atracciones en general; y de 3,50 en recorridos; mientras que el jueves y el sábado serán las jornadas con horario libre de ruido para que las personas con sensibilidad sensorial disfruten del evento.

Por otra parte, el Centro de Coordinación Operativa gestionará la entrega de pulseras a personas con movilidad reducida, para que tengan prioridad a la hora de montarse en las atracciones mecánicas.

Además, los caballistas tendrán en esta edición de la feria de San Pedro una presencia especial, con pasacalles el miércoles, el jueves y el viernes, en este último día con el tradicional paseo de la peña Las Espuelas

El cartel de la Feria y Fiestas de San Pedro es obra del artista local José Enrique Ragel, conocido como ‘Bestror’.

El trabajo ha sido seleccionado en un proceso participativo en el que se recibieron más de 50 propuestas y en el que ha sido el único que se ha registrado en formato físico.

La composición recoge elementos icónicos de la feria, como la imagen de una mujer vestida de flamenca, un jinete a caballo y la iglesia colonial, símbolos reconocibles en este tipo de festividad en San Pedro.

«El rojo, tan presente en San Pedro, y los trazos de estilo grafitero que lo caracterizan hacen de este cartel una pieza muy especial, cargada de identidad y de sentimiento», explica el autor.