Acosol amplía el almacenamiento de agua tratada en la Costa del Sol

La empresa pública de aguas de la Costa del Sol, Acosol, ha iniciado el procedimiento para mejorar y ampliar el sistema de almacenamiento y distribución del agua tratada en la Costa del Sol, una de las comarcas que más tensiones hídricas sufre en Andalucía ante la llegada de turistas, el aumento de su población y los ciclos de sequía, cada vez más prolongados y agudos.

Para ello, la empresa pública de aguas de la comarca, que depende de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha iniciado las actuaciones para habilitar un depósito de almacenamiento de nueva construcción que contará con una capacidad mínima de 100.000 metros cúbicos.

La infraestructura contará con dos vasos de grandes dimensiones independientes, que permitirán garantizar la continuidad del servicio al mismo tiempo que se realizan las labores de limpieza y mantenimiento con operaciones alternas.

Además del depósito, el proyecto contempla también actuaciones en la planta desaladora La Víbora y la estación de tratamiento de agua potable situada en río Verde, ambos equipamientos en Marbella; la instalación de conducciones de desagüe y alivio, eléctricas y de control; y obras de urbanización y de servicios auxiliares, como accesos o cerramientos, según el pliego de requisitos técnicos, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Acosol licitará las actuaciones por un importe de unos 616.300 euros. Las actuaciones tendrán un periodo de ejecución que rondará el año.

La actuación que impulsa la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental se suma a otras que el ente que depende de la Mancomunidad de Municipios ha gestionado en la comarca para mejorar sus infraestructuras de tratamiento y abastecimiento del agua.

Entre los proyectos destaca la ampliación hasta los 20 hectómetros cúbicos al año de la desaladora de Marbella, su máxima capacidad de tratamiento del agua.

Las actuaciones, que contaron con un presupuesto de ocho millones de euros, mejora la capacidad de producción de una infraestructura clave para garantizar el abastecimiento de agua potable en la Costa del Sol.

A pleno rendimiento, la desaladora, ubicada en la carretera entre Marbella e Istán, podría garantizar hasta el 20 por ciento de las necesidades hídricas de los vecinos y turistas de la Costa del Sol.

También podría trasvasar agua desde la comarca hasta Málaga y, desde la capital, hacia la comarca de la Axarquía.