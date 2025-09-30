Anuncian 1,3 millones de euros en cinco años en los colegios de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella anunció un plan de conservación que contempla 180 actuaciones en colegios, guarderías y bibliotecas y una inversión de 1,3 millones de euros en cinco años.

El actuaciones, que las ejecutará una empresa privada, contemplan obras menores, como el cambio de cerraduras o persianas; hasta aquellas de mayor envergadura, como la renovación de cuartos de baños, pistas deportivas o instalaciones eléctricas.

También incluye la sustitución progresiva de luminarias por sistemas de iluminación LED, de bajo consumo.

Entre las intervenciones que se han ejecutado antes del inicio del curso académico figuran la instalación de un suelo vinílico en las aulas de infantil del Colegio Hermanos Gil Muñiz, el hormigonado de la pista deportiva del centro Vicente Aleixandre y el pintado decorativo de las pistas exteriores en el Colegio Xarblanca.

El anuncio se produce días después de las protestas de padres de alumnos del colegio Fuente Nueva, en San Pedro, ante los atoros de los sanitarios que sufren los cuartos de baños del centro.