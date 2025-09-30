El párroco José Sánchez Herrera, pregón de la Semana Santa de Marbella

El párroco de la iglesia de La Encarnación, José Antonio Sánchez Herrera, pronunciará el pregón de la próxima edición de la Semana Santa en Marbella.

La Agrupación de Cofradías de Marbella ha elegido por unanimidad al que fuera también vicario general de la Diócesis de Málaga, presidente del Patronato de la Fundación o párroco de la iglesia del Corpus Christi, según anunció ayer el colectivo a través de sus redes sociales.

«Queremos transmitir nuestra más sincera enhorabuena a don José», señaló el colectivo religioso, al frente de cuya presidencia se encuentra, desde hace algunas semanas, Isabel Mata.

Sánchez Herrera, que frecuentaba Marbella desde su infancia cuando visitaba a su abuela en vacaciones, sucedió a José López Solórzano al frente de La Encarnación, uno de los templos católicos más emblemáticos de Marbella, a mediados de septiembre de 2020.

La Agrupación de Cofradías de Marbella anunció también que la Hermandad Nuestra Señora de la Amargura será la encargada del cartel anunciador de la Semana Santa, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

Antonio Montiel

José Antonio Sánchez Herrera toma el relevo del pintor antequerano Antonio Montiel, que pronunció el pregón de la Semana Santa de 2025.

Montiel, que en 2024 elaboró el cartel anunciador de aquella edición de la Semana Santa, ha retratado a reyes, dirigentes políticos y grandes personalidades.